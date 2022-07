18u15: Pakt OH Leuven in eigen huis 6/6 of verrast Westerlo met maximum van de punten?

Een interessant duel aan den Dreef op zaterdagavond tussen OH Leuven en Westerlo.

Zowel Leuven als Westerlo wonnen op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League. OH Leuven deed dat op bezoek bij KV Kortrijk met 0-2 terwijl Westerlo een dag later met dezelfde cijfers z'n rentree in 1A vierde in het eigen Kuipke tegen Cercle Brugge.

Het belooft een interessant duel te worden tussen twee clubs die graag voor de aanval kiezen en best ambitieus aan het seizoen gestart zijn. Volgens de meeste analisten is Westerlo absoluut geen kandidaat-zakker, straf als promovendus in een jaar waarin drie ploegen degraderen. En OH Leuven heeft met de hyperambitieuze eigenaars een missie. Vorig seizoen was het wat minder en dat mogen ze zich geen twee seizoenen na elkaar permitteren.

