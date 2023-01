Volg Charleroi-Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21u00.

Charleroi-Cercle Brugge is de afsluiter van de 20ste speeldag.

Charleroi won op de vorige speeldag op de valreep van Eupen en gaf zichzelf zo wat meer ademruimte in de stand. Tegen Cercle Brugge kan het dat nog wat meer, maar Charleroi kon al twee thuismatchen niet meer winnen en het slikte in de laatste vier matchen telkens een doelpunt.

Cercle Brugge verloor op de vorige speeldag voor het eerst tegen Westerlo voor het eerst sinds begon oktober en voor het eerst nog eens thuis sinds september. Cercle staat voorlopig wel buiten de top acht en kan bij winst weer tot op een punt komen van die top acht. Hugo Siquet kwam over van Freiburg, maar hij is wellicht nog niet speelgerechtigd.

Cercle Brugge won in oktober met 4-1 van Charleroi, de eerste zege na zeven nederlagen in onderlinge duels tussen de twee clubs. Die 4-1 is nog altijd de grootste nederlaag van Charleroi dit seizoen. Het zou dus wel eens revanche willen nemen.