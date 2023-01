Club Brugge morst met kansen en krijgt deksel op de neus na owngoal van Mechele, Parker pakt 1 op 6

Scott Parkers' eerste ontmoeting met Jan Breydel was er eentje in mineur. Club Brugge morste met kansen en zag Anderlecht in het slotkwartier plots gelijkmaken na een dominante partij.

Het Jan Breydelstadion was tot aan de nok gevuld voor de komst van aartsrivaal Anderlecht. De Brusselaars moesten het deze keer doen zonder de steun van hun aanhang, daardoor was ook het bezoekersvak gevuld met blauwzwarte supporters. De 29.000 supporters verwelkomden ex-kapitein Ruud Vormer met een prachtige tifo. De Nederlander maakte na negen jaar Club eerder deze maand de overstap naar Zulte Waregem.

Scott Parker voerde maar liefst vier wissels door in vergelijking met de ploeg die in Genk verloor. Onyedika, Odoi, Mata en Yaremchuk stonden aan de aftrap. Bij de bezoekers mochten Arnstad en Sardella starten.

Club had er duidelijk zin in en was de betere ploeg in de openingsfase. Yaremchuk, die al na zeven minuten een geel karton ontving, stuitte op doelman Verbruggen na een sublieme pass van Lang. De Nederlander controleerde later knap een voorzet van Buchanan in de zestien waarna zijn schot via een Anderlechtbeen in hoekschop rolde. De thuisploeg morste met kansen, vooral Yaremchuk en Buchanan hadden de 1-0 aan de voet maar faalden beiden. Ook Lang kon beter doen in een één tegen één-situatie maar struikelde over de bal. Van Anderlecht, dat goed wegkwam na het afgekeurde doelpunt van Lang wegens buitenspel, was er zo goed als geen spraken. Het Brusselse middenveld werd regelmatig overklast. Rusten geblazen met een brilscore.

Club kwam gedreven uit de kleedkamers. Na vijf minuten legde Nielsen een vrije trap panklaar voor Yaremchuk die de bal onbegrijpelijk vanop een meter of twee nog over doel devieerde. Nog geen twee minuten later schilderde opnieuw Nielsen een vrije trap op het hoofd van Vanaken die zijn kopslag voorlangs zag gaan. De Deen kwam op het uur na een knappe combinatie zelf in schietpositie maar raakte de bal volledig waardoor het 0-0 bleef. De bal wou er niet in bij de landskampioen, Rode Duivel Vertonghen hield zijn collega bij de nationale ploeg Vanaken van een gemaakt doelpunt.

20 minuten voor affluiten kreeg Club dan toch eindelijk wat het verdiende. Na een knappe rush van Buchanan op de rechterflank kwam een strakke voorzet die Nielsen simpel afwerkte. Anderlecht zakte dieper weg en mocht nog van geluk spreken dat Murillo geen rood kreeg voor natrappen op Onyedika.

Plots werd Jan Breydel héél stil. Arnstad schoot richting doel en zag hoe de bal via Mechele in doel verdween. Mignolet probeerde nog maar tevergeefs, het stond zowaar 1-1 met nog tien minuten op de klok. Anderlecht werd licht dreigend en het werd warm onder de voeten van de Clubspelers. In de vijf minuten extra tijd kon Club het tij niet meer keren, eindstand 1-1.