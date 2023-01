LIVE: Gent - Kortrijk, de opstellingen

In de Jupiler Pro League wordt het steeds meer alle hens aan dek voor diverse ploegen. In de strijd om de top-4, maar evengoed onderin.

AA Gent neemt het in eigen huis op tegen KV Kortrijk. De Buffalo's hebben wel de nodige defensieve zorgen, want de spoeling is dun.

Boost?

Er zijn meerdere blessures, Hanche-Olsen heeft ondertusen een transfer beet en Ngadeu is geschorst. "Voor Torunarigha komt de match vermoedelijk ook te vroeg", beseft Hein Vanhaezebrouck.

"De spoeling achterin is nu even iets dunner, maar andere clubs hebben dat ook al meegemaakt. De match tegen Kortrijk is een must-win. En ook die tegen Charleroi is heel belangrijk. Hopelijk geeft een zege tegen Kortrijk een boost."

