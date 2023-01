LIVE: Kan Zulte Waregem in tweede helft terugvechten tegen RC Genk?

Racing Genk-Zulte Waregem, dat is een duel van een halve finalist in de Croky Cup tegen eentje die werd uitgeschakeld in de kwartfinale. En het is niet zoals iedereen zou denken.

Want Zulte Waregem is weldegelijk die halve finalist in de Croky Cup. Afgelopen woensdag schakelde Essevee STVV uit met 2-0. De week ervoor werd er met dezelfde cijfers gewonnen van KV Mechelen. Operatie redding is duidelijk ingezet aan de Gaverbeek.

Daarvoor hebben ze beroep gedaan op enkele ervaren rotten op het middenveld. Zo kwam Ruud Vormer over van Club Brugge en Christian Brüls van STVV. Het heeft zijn effect duidelijk niet gemist. Zulte staat nog steeds op een degradatieplek in de competitiestand maar magg toch hoopvol naar boven kijken. De 13e plaats van Eupen is bijvoorbeeld maar drie plaatsen verwijderd.

Wie er veel plaatsen van hen verwijderd staat is competitieleider Racing Genk. Een week geleden was er nog veel vertrouwen in Limburg toen Club Brugge met 3-1 opzij werd gezet in de Cegeka Arena. Maar de verloren kwartfinale tegen Antwerp zorgde ervoor dat de voetjes toch even opnieuw op de grond gezet moesten worden.

De beker is de competitie echter niet en bij Genk spreken ze eerder van een accident de parcours zonder zich zorgen te maken. Terecht want in de competitie hebben ze nog steeds 7 punten voor op eerste achtervolger Union. En met de topper tussen Union en Antwerp in het vooruitzicht, zal Genk wel stilletjes hopen om nog wat uit te lopen dit weekend.