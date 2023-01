LIVE: Mechelen op voorsprong tegen tien Kustboys

In de Jupiler Pro League wordt het steeds meer alle hens aan dek voor diverse ploegen. En dus wordt het in alle wedstrijden opletten.

Zo is er dit weekend KV Mechelen - KV Oostende in de namiddag. En dat is voor beide ploegen een heel belangrijk duel.

Degradatiekraker

Malinwa heeft voorlopig 19 punten, al mogen ze normaal gezien ook nog een zege op bezoek bij Charleroi inschrijven in de boeken.

Oostende van zijn kant heeft er dan weer amper 17 en staat daarmee in acuut degradatiegevaar. Een overwinning in Mechelen kan hen zeker helpen.

Wat gaat het geven? De thuisploeg is favoriet, een gokje op de bezoekers kan al vier keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!