Vanmiddag staat de Luikse derby op het programma. Voor Seraing de match van het jaar. Zeker als het in eigen huis is.

Eind september won Seraing in de heenronde de Luikse derby op Sclessin. Mbow maakte al vroeg het openingsdoelpunt. Poaty verdubbelde kort na de rust de voorsprong. 3,5 maanden later staan beide ploegen in het Stade du Pairay opnieuw tegenover elkaar.

Voor Seraing was de zege tegen Standard een hoogtepunt, maar nadien ging het bergaf. Ze konden 8 competitiewedstrijden na elkaar niet winnen. Tot vorige week. Seraing ging op het veld van Oostende 3 belangrijke punten halen. Een opsteker net voor de Luikse derby, waarvoor Seraing voor een voltallige ploeg kan beschikken.

Standard wil de mindere reeks dan weer doorbreken. Ze pakten in hun laatste 4 wedstrijden 2 punten. Zo zagen ze de top 4 wat verder uitlopen. Tegen Seraing kan Standard nog steeds geen beroep doen op Dewaele, Emond en Ngoy.