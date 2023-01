Straks live Union-Antwerp: Welke ploeg in vorm wordt gestuit in de achtervolging op Racing Genk?

Gisteren won Racing Genk van Zulte Waregem en dus weten de eerste achtervolgers wat ze moeten doen: winnen.

Dat zal zondag echter niet voor elke achtervolger lukken .De nummers 2 en 3 kijken elkaar namelijk in de ogen in het Dudenpark om 18u30. En beide ploegen hebben de afgelopen weken laten blijken in vorm te zijn.

Union won vorige week met 1-3 op het veld van Anderlecht nadat het eerst lange tijd 1-0 achter stond. In de kwartfinale van de beker schakelde Union met veel bravoure AA Gent uit met zware 4-0 cijfers Ook Anderlecht plaatste zich met quasi even veel bravoure voor de halve finale van de beker .Ze gingen namelik met 0-3 winnen op het veld van Racing Genk. Vorige week werd er in de competitie gewonnen van AA Gent.

Een extra factor die in het voordeel van Union speelt: de Brusselaars verloren niet meer sinds 11 september. Toen kwam Racing Genk winnen in het Dudenpartk. Sindsdien weten ze in Union niet meer wat verliezen is in de competitie, toch wel indrukwekkend.

Een extra factor in het voordeel van Antwerp: De Great Old won in de heenronde met 4-2 van Union en is dus één van de drie ploegen die Union al heeft kunnen kloppen dit seizoen. Bovendien was het een spectaculaire en doelpuntrijke wedstrijd. Straks ook?