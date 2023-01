Volg Westerlo-OH Leuven LIVE op Voetbalkrant.com vanaf 20u45

Westerlo zit een goeie periode, bij OH Leuven loopt het de laatste tijd wat minder.

In de competitie staan Westerlo en OH Leuven bij elkaar in de buurt, Westerlo staat zevende met 30 punten, OH Leuven negende met 26 punten. Toch is de situatie van beide clubs wat anders.

Westerlo boekte op de vorige speeldag een belangrijke overwinning op Cercle Brugge en staat na dit weekend ook nog altijd in de top acht. Het boekte een mooie 8 op 12. OH Leuven verloor dan weer tegen KV Kortrijk op de vorige speeldag na een tegengoal in de blessuretijd.

OH Leuven pakte in zijn laatste acht machten maar 6 op 24 en verloor zijn positie in de top acht voorlopig. Winnen op Westerlo is een must als OHL die top acht niet helemaal uit het vizier wil verliezen.

Dat wordt niet makkelijk, want tegen Cercle Brugge gaf Westerlo bijna niets weg en Westerlo scoort gemiddeld 2 goals per wedstrijd. OH Leuven kan zich dan weer optrekken aan het feit dat het de laatste twee confrontaties met Westerlo kon winnen.