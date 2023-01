Zet Union zijn zegereeks tegen Cercle Brugge gewoon verder om kloof met Genk beperkt te houden?

Union gaat op bezoek bij Cercle Brugge.

Cercle Brugge zit in een wat mindere periode na het WK. Het speelde gelijk tegen KV Mechelen en verloor tegen Westerlo en Charleroi in de competitie. Tegen Westerlo verloren ze voor het eerst sinds september in eigen huis.

Door zijn mindere periode staat Cercle voorlopig tiende, op vier punten van de top acht. Union daarentegen blijft maar winnen. In de competitie verloor het niet meer sinds begin september van Racing Genk.

Met maar liefst 32 op 36 is Union de enige ploeg die nog enigszins in de buurt kan blijven van Racing Genk. Bij winst wordt hun achterstand weer 7 punten, nog altijd overbrugbaar bij de start van de play-offs.

Cercle Brugge ligt Union ook goed, in de laatste zeven confrontaties won het vijf keer en speelde het twee keer gelijk. De laatste keer dat Cercle kon winnen was nog in de tweede klasse in 2017.