Volg KV Oostende - Antwerp vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Na de nederlaag bij Union moet Antwerp zien te winnen aan de kust om de Brusselaars in het vizier te houden in het klassement.

Bij KV Oostende hebben ze dan weer een heel ander scenario in gedachten. Het kan een stunt maar al te goed gebruiken in de degradatiestrijd. Zeker na de 0 op 6 tegen Seraing en KVM. Strijdlust werd in die matchen voldoende aan de dag gelegd, alleen lieten de Kustboys mogelijk puntengewin telkens uit hun handen glippen. Als het niet gebeurt tegen de rechtstreekse concurrenten, moet KVO elders de nodige punten pakken.

Heisa rond Frey

Al blijft dat uiteraard een ontzettend zware opdracht, want voor de nederlaag in het Dudenpark was Antwerp gewoon uitstekend op dreef. De overwinningen tegen Gent in de competitie en bij Genk in de beker spraken voor zich. De draad weer oppikken, is dus de boodschap. Het is ook de beste manier om alle heisa rond de persoon van Michael Frey naar de achtergrond te duwen.

Langs Oostendse zijde is Medube geschorst na zijn rode kaart op het veld van KV Mechelen. Antwerp heeft momenteel geen brede bank en rekent dus weer op titularissen als Balikwisha en Janssen om in de Diaz Arena het verschil te maken.

