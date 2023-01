OHL en Eupen openen de 21e speeldag. Beide ploegen hebben hun punten nodig. OHL om de play-offs te bereiken. En Eupen om onderin meer ademruimte te krijgen.

Al enkele maanden zit OHL in een mindere periode. Het is al van augustus geleden dat ze nog eens 2 keer na elkaar konden winnen. Tegen Eupen kunnen ze die statistiek doorbreken. Na een zege tegen Westerlo kan Leuven proberen voor een 2e zege op rij te gaan. Daarvoor moeten ze het wel nog altijd zonder aanvoerder Mathieu Maertens doen. Hij heeft nog altijd last van een voetblessure. Verder kan Marc Brys op iedereen rekenen.

Eupen verloor dan weer de voorbije 2 wedstrijden. Momenteel staan ze ook 2 punten boven de degradatiestrijd en zege zou hen nog wat meer ademruimte geven. Eupen mist wel Stef Peeters door een schorsing. Regan Charles-Cook is door een blessure ook niet beschikbaar.