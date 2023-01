Sint-Truiden en Club Brugge sluiten de 21e speeldag af. STVV zit in een goede periode, terwijl Club zich terug op de rails wil zetten. Extra pittig: de recente bekerwedstrijd waarin STVV in Jan Breydel met 0-4 ging gaan winnen.

In de laatste 6 wedstrijden pakte Sint-Truiden 13 punten. Enkel tegen Cercle werd verloren. Tussendoor schakelde STVV ook Club Brugge in de beker uit, maar werd het wel zelf door Zulte-Waregem uitgeschakeld. Toch zit STVV al het hele seizoen in de positieve flow. Bij winst kan het een uitstekende zaak doen in de strijd om play-off 2. Ze moeten het wel nog altijd zonder Kagawa stellen. Hij is nog steeds niet hersteld van zijn voetblessure. Ook Konaté heeft nog steeds last van zijn spierblessure.

STVV wil zijn positieve reeks verderzetten, maar dan moet het wel in eigen huis voorbij Club Brugge. Club zit wel al een hele tijd in een mindere periode. De laatste zege dateert van eind oktober tegen KV Oostende. Sindsdien pakte Club 3 op 15 en werd het in de beker pijnlijk met 0-4 uitgeschakeld door STVV. Tijd voor revanche bij Club. Iedereen is inzetbaar, behalve Skov Olsen.