Volg Standard - KV Mechelen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Hoog tijd om de misstappen achterwege te laten bij Standard als het nog richting top 4 wil. KVM is dan weer van plan om zich te presenteren als een lastige tegenstander.

De laatste drie competitiewedstrijden van Standard eindigden op een gelijkspel en het is duidelijk dat je daar niet mee vooruit komt. Kansen werden verkeken om uit te lopen op Club Brugge. De achterstand op de nummer 4 is vier punten, terwijl de voorsprong op de nummer 9 in het klassement slechts 2 punten bedraagt. In de strijd om beide play-offs kan Standard vanavond dus enkel vrede nemen met een thuisoverwinning.

Die zou tegen KV Mechelen haalbaar moeten zijn, al ziet het er inmiddels alweer een pak beter uit voor de Maneblussers dan een week geleden. Het verlies aan de Gaverbeek werd gevolgd door kwalificatie voor de halve finales van de beker in Kortrijk en een cruciale zege in de competitie bij KVO. Het vertrouwen groeit weer bij Malinwa. Wie weet is er dus wel wat mogelijk op Sclessin.

Blessurezorgen

Standard moet het in deze midweekmatch stellen zonder Dewaele, Emond en Nathan Ngoy. Ook de Ngoy van KVM, Julien Ngoy, zal er wellicht nog niet bij zijn ondanks het hervatten van de training. Bolingoli, Vanlerberghe en Bijker liggen nog in de lappenmand. Matchwinnaar Bates had wat last na het treffen met KVO en is licht onzeker.

