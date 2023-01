LIVE: Racing Genk op voorsprong

Vanavond kijken Westerlo en Racing Genk elkaar in de ogen. Een score zoals in de heenmatch zal het naar alle waarschijnlijkheid niet worden. Het zal eerder spiegelen zijn aan de Croky Cup wedstrijd van afgelopen november.

In de heenmatch op het veld van Racing Genk werd het een echt doelpuntenfestival. Racing Genk versloeg Westerlo met maar liefst 6-1. Niet verrassend dat Racing Genk zo vlot kon scoren, eerder verrassend dat Westerlo zes doelpunten toeliet. De troepen van trainder Jonas De Roeck zijn gekend om hun strakke organisatie en hoge intensiteit.

Zeg nooit nooit, maar de kans is eerder klein dat Racing Genk er vanavond terug zes in het net zal leggen. Westerlo is namelijk ijzersterk thuis in een kolkend Kuipje. Dat viel al op in het duel dat beide ploegen daar uitvochten in de Croky Cup. Na 13 minuten opende toen Paul Onuachu de score, maar Westerlo bleef vechten voor elke morzel grond. Dankzij goed verdedigend werk kon Racing Genk uiteindelijk de nipte voorsprong behouden.

Westerlo ging afgelopen weekend verrassend met 1-2 de boot in tegen OH Leuven in eigen huis. Ze gaan dus zeker iets willen rechtzetten tegen Racing Genk voor eigen publiek. Racing Genk ondervindt duidelijk hinder van de uitschakeling in de Croky Cup tegen Antwerp. Het kon dan wel in eigen huis winnen van Zulte Waregem met het kleinste verschil, maar kende toch een moeilijke avond.