LIVE: Bokadi verschalkt eigen doelman en zet Antwerp op 3-1 voorsprong

Antwerp krijgt deze zondag bezoek van de Rouches uit Luik. Standard zal net als in de heenwedstrijd opnieuw de drie punten proberen te pakken tegen Antwerp om hun ambities voor de Champions Play-offs nog eens extra in de verf te zetten.

U zal het zich ongetwijfeld nog herinneren: op 16 oktober 2022 verloor Antwerp met 3-0 op het veld van Stadard. Een wedstrijd die voornamelijk besproken werd om wat er zich voor de aftrap afspeelde. Radja Nainggolan zat voor de opwarming even op de bank en trok van zijn vape. Een beeld dat iedereen ondertussen wel te zien gekregen heeft via sociale media. Dat was ook meteen de druppel die de emmer deed overlopen en ervoor zorgde dat Nainggolan in de b-kern terecht kwam bij Antwerp. Op sportief vlak pakte de Great Old al eens revanche voor die zware nederlaag op Standard. In december wonnen ze namelijk met 4-0 van de Rouches in de Beker van België. Vannamiddag staat de terugwedstrijd in de competitie op het programma.

"Revanche voor de heenronde? Tuurlijk niet. Die wedstrijd is klaar. We moeten nu gewoon winnen om bovenin mee te blijven draaien en die Champions’ Play-Off zo snel mogelijk veilig te stellen", vertelde Antwerpcoach Mark van Bommel bij HLN. Ondanks dat Antwerp op de derde plek staat en Standard op de zesde is er slechts een kloof van acht punten tussen beide ploegen. Standard staat zelfs maar twee punten achter de vierde in de stand, Club Brugge. De Rouches zullen er dus alles aan doen om de drie punten mee terug te nemen naar Luik en zo hun ambities voor de Champions' Play-offs nog wat extra in de verf te zetten. Het belooft in ieder geval een spannende topper te worden die alle kanten uitkan. We zullen het zien vanaf 13u30.