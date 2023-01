Straks live: Kan Genk in Eupen doorstomen of sputtert de motor in winterse omstandigheden?

Leider Racing Genk opent straks de 22e speeldag met een wedstrijd in Eupen.

Voor Racing Genk is het de tweede verplaatsing op rij nadat ze eerder deze week gingen winnen ein Westerlo. Een moeizame 2-3 overwinning door enkele discutabele beslissingen van scheidsrechter Boucaut maar vooral ook door het mindere spel van Genk in het ijskoude Kuipje.

Met wedstrijden tegen Eupen en Seraing in het vooruitzicht is het misschien wel hét moment om de motor opnieuw te doen aanslaan want ook tegen Zulte Waregem was het vorige week al redelijk moeizaam. Misschien is de missing link wel El Hadj die deze week overkwam van Anderlecht en meteen in de selectie werd opgenomen door Vrancken.

Eupen zit dan weer in een situatie tussen hangen en wurgen. Na enkele jaren rond het vagevuur gedanst te hebben, kan het dit jaar weleens het jaar zijn van de degradatie. De Panda's staan voorlopig één punt boven die degradatie maar Zulte Waregem lijkt wel op dreef te zijn. En misschien kan Oostende thuis ook nog wel wat punten pakken waardoor de situatie weer wat penibeler wordt.

Een factor die de wedstrijd wellicht wel zal bepalen is het weer met de hele dag potentiële sneeuwbuien in de Oostkantons. Kan Genk toch de motor laten warmdraaien? Volg het straks LIVE op Voetbalkrant.