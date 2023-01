Volg KV Mechelen - KV Kortrijk vanavond om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen en KV Kortrijk troffen mekaar onlangs nog in de beker en in de competitie volgt al een nieuw onderling duel.

Voor Mechelen de kans om zichzelf nog wat meer ademruimte te geven. Met de drie punten die er nog moeten bijkomen van het duel in Charleroi, staat het er redelijk voor in de strijd om het behoud. Het moet wel met voldoende regelmaat zelf punten blijven pakken. In dat opzicht was de verplaatsing naar Luik enkele dagen geleden een gemiste kans. Thuis komt KVM vaak sterker voor de dag en dat wil het dit weekend weer tonen.

KV Kortrijk zit in de lift sinds Bernd Storck heeft overgenomen. Onder hem werd wel verloren bij Gent, maar in die match werd het de Buffalo's wel moeilijk gemaakt. Nadien volgde een cruciale thuiszege tegen rechtstreeks concurrent Seraing. KVK staat momenteel boven de degradatieplaatsen, maar de marge is nog heel beperkt. Verder puntengewin blijft dus broodnodig.

Gerecupereerden en twijfelgevallen

Exact tien dagen geleden ging KV Mechelen in het kader van de Beker van België winnen in Kortrijk met 0-1. Een gelijkopgaande wedstrijd werd in extremis beslist door een doelpunt van Sandy Walsh. Is Mechelen opnieuw het winnende KV of neemt Kortrijk revanche? KVM mist Bijker en Vanlerberghe nog, maar Bolingoli en Ngoy worden gerecupereerd. Selemani en Kadri zijn onzeker bij KVK.

