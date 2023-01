Gaat KV Oostende zijn rug rechten of is Cercle Brugge de volgende in lijn die te sterk is?

KV Oostende kent zijn slechtste seizoen sinds hun terugkeer naar de Jupiler Pro League in 2013. Cercle Brugge kende een moeizame seizoenstart, maar is er helemaal doorgekomen. Tijd om vooruit te blikken op dit West-Vlaams duel.

KV Oostende staat momenteel voorlaatste in de Jupiler Pro League. Dit maar op drie punten van de veilige 15de plek die momenteel door Eupen wordt ingenomen. Dit lijkt niet veel behalve dan dat de 'Kustboy's' geen punten pakken de afgelopen weken/maanden. Hun laatste overwinning dateert al van 6 november 2022 tegen KV Kortrijk. In een rechtstreeks degradatieduel stuurden ze de provinciegenoten met 3-1 naar huis. Sindsdien volgden vijf nederlagen op rij in de Jupiler Pro League en werden ze door Union uitgeschakeld in de Croky Cup.

Woensdag lieten ze tegen Antwerp zien dat ze wel kansen kunnen creëren, maar zelfs vanop de penaltystip konden ze de nul niet vanop het bord toveren. Er is dus dringend nood aan wat puntengewin. Al gaat dit niet gemakkelijk zijn tegen Cercle Brugge.

De Bruggelingen kenden een zeer moeilijk begin van de competitie. Het voetbal was toen niet slecht, maar punten werden er niet gepakt. Na de trainerswissel hebben ze dit helemaal omgeslagen. Ondertussen heeft Cercle zich op de 10de plaats genesteld in het klassement en behoort een plek in de Europe Play-Offs tot de mogelijkheden.