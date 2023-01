LIVE: STVV - Gent, de opstellingen

Speeldag 22 wordt afgesloten op het kunstgras van Stayen, met een duel tussen STVV en KAA Gent.

Voor beide ploegen is het een belangrijk duel, want zowel STVV als KAA Gent kunnen met een overwinning een goede zaak doen.

De Buffalo's dromen van play-off 1, maar ook de Kanaries staan niet eens zover meer. Hein Vanhaezebrouck rekent op dezelfde 19 namen als tegen Charleroi.

Dus ook op spits Hugo Cuypers, al was hij kritisch voor hem op de persconferentie in aanloop naar het duel: "Hij moet geen andere spits willen worden."

"De laatste tijd is het een pak minder. In het begin van het seizoen leverde hij veel energie. Hij blijft zijn doelpunten scoren maar we zullen het toch met hem er eens over hebben. Hij moet meer initiatief tonen en spelen vanuit zijn kwaliteiten."

