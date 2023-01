Union gaat op zoek naar nieuwe driepunter tegen OH Leuven om in het spoor te blijven van leider Genk

Vanavond ontvangt Union de negende uit de stand, Oud-Heverlee Leuven. Na het gelijke spel op het veld van Cercle Brugge zullen ze op zoek gaan naar een nieuwe driepunter in het Dudenpark om te voorkomen dat leider Genk verder uitloopt.

Ook dit seizoen doet Union het weer voortreffelijk. Momenteel staan ze op een knappe tweede plek, spelen ze binnenkort de halve finale van de Beker van België en strijden ze ook nog mee in de Europa League waar ze als groepswinnar wisten te overwinteren. De club met een heerlijke geschiedenis laat blijken dat ze geen eendagsvlieg zijn want na een knap seizoen vorig jaar doen ze het nu minstens even goed, en eigenlijk zelfs nog beter. Na een teleurstellend gelijkspel op het veld van Cercle Brugge eerder deze week zullen ze er alles aan willen doen om in eigen huis opnieuw de drie punten te pakken tegen Oud-Heverlee Leuven.

Ook Oud-Heverlee Leuven kon zijn laatste wedstrijd niet winnen. Thuis tegen Eupen geraakten ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Toch zijn de mannen van Marc Brys bezig aan een zeer knap seizoen. Momenteel staan ze negende, op gelijke hoogte met Westerlo. "Tegen Eupen bijvoorbeeld hadden we aan de rust 3-0 moeten voor staan. We hadden nu vijf punten méér moeten tellen in de stand. Nu zullen we die verloren punten elders moeten halen, willen wij play-off 2 halen. Op Union iets meegraaien, wordt moeilijk. Maar wij spelen hoe dan ook elke match met de bedoeling te winnen", vertelde Brys bij HLN. Het belooft dus een wedstrijd te worden op het scherpst van de snee. In de heenwedstrijd wist Union met 0-3 te winnen in het King Power At Den Dreef stadion, lukt het hen vanavond opnieuw om de volle buit te pakken tegen Leuven?