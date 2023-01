LIVE: Volg hier Anderlecht - Antwerp (13u30)

Antwerp speelt vannamiddag op bezoek bij Anderlecht. Na de knappe overwinning tegen Standard vorig weekend zullen de mannen van Mark van Bommel opnieuw op zoek gaan naar de drie punten.

Na de nipte overwinning op het veld van Seraing lijkt het degradatiespook eventjes verdwenen bij Anderlecht, maar optimaal draaien doet de club natuurlijk nog niet. Eerder deze week namen ze afscheid van het 16-jarige goudhaantje Julien Duranville en voor de rest staan ook nog spelers als Benito Raman, Wesley Hoedt en Adrien Trebel dicht bij een transfer. Het belooft dus nog een druk einde te worden van de wintertransfermercato bij paars-wit, maar nu zullen ze zich eerst volledig moeten focussen op het bezoek uit Antwerpen als ze minstens een puntje willen thuishouden.

Vannamiddag komen de mannen van Mark van Bommel namelijk op bezoek in het Lotto Park. De Nederlandse coach zag hoe zijn spelers het afgelopen week uitstekend deden tegen Standard. Vincent Janssen, die tot twee keer toe de netten deed trillen afgelopen weekend, zal er nu niet bij zijn bij Antwerp. De spits van The Great Old is namelijk geschorst na te veel gele kaarten. Mogelijks zal Bruny Nsimba in de spits spelen, want echt veel aanvallers houden ze bij Antwerp na het vertrek van Frey niet meer over. Voor de nieuwste aanwinst van The Great Old, Gyrano Kerk, zal het duel op Anderlecht wellicht nog te vroeg komen.