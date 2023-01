Kan KAA Gent zijn plekje in de top vier behouden op bezoek bij Cercle Brugge?

KAA Gent gaat op bezoek bij Cercle Brugge.

KAA Gent is na goede reeks van 7 op 9 opgeschoven naar de vierde plaats in het klassement. Het heeft voorlopig één puntje voorsprong dat later nog tegen Zulte Waregem speelt.

Gent-spits Cuypers legde er in de match tegen STVV nog twee binnen en zit ondertussen al aan dertien goals dit seizoen. De Buffalo's doen het dit seizoen buitenshuis ook goed, ze staan vierde in het klassement wat betreft punten uit.

Cercle Brugge verloor dan weer nog maar twee keer thuis dit seizoen, maar zit wel in een wat mindere periode met 5 op 15. Cercle staat nu dan ook net buiten de top acht. Maar bij een overwinning kan Cercle Brugge weer in de top acht komen.

Vorige week tegen Oostende kon nog nipt de drie punten meenemen uit Oostende na een late goal van Hotic in de toegevoegde tijd. Een deugddoende overwinning na twee gelijke spelen en twee nederlagen.