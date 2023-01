Een gehavend Standard tegen een Eupen in crisis

Standard zal niet op volle sterkte kunnen aantreden en wil iets rechtzetten na de nederlaag op Antwerp. Terwijl een Eupen in crisis dringend op zoek is naar punten om enige ademruimte te krijgen. Tijd om vooruit te blikken

De match op Antwerp liet sporen na in de kern van Standard. Zoals we weten, zal Cimirot voor zijn twee gele kaarten die hij kreeg in Antwerp, geschorst worden voor de komst van Eupen. Lucas Noubi zou zijn plaats in de Luikse verdediging moeten innemen.

Maar het meest verontrustende is de aanval. Inderdaad, Perica heeft nog steeds niet overtuigd en een man wacht in de schaduw: Noah Ohio. De laatste, terug van een blessure, zou kracht, diepte en gewicht kunnen toevoegen. Een doelpunt voor Standard zal er alvast moeten vallen indien ze de drie punten willen pakken.

Ondanks een moeilijk seizoensbegin zijn ze amper op vier punten genaderd van een plek in Play-Off 1. Dus alles is nog mogelijk.

Bij de tegenstander van vanavond ziet het er allemaal wat minder rooskleurig uit. De 'Panda's' van Eupen bengelen onderaan het klassement op gelijke hoogte met Zulte Waregem. Minstens een punt pakken is dus belangrijk om niet een heel weekend angstig naar de andere clubs te kijken.