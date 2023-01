Volg Westerlo - KV Mechelen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Wie Westerlo en KVM zegt, denkt sinds augustus 2022 aan dat onvoorstelbare spektakelstuk dat zich Achter de Kazerne afspeelde. Straks eenzelfde verhaal in 't Kuipje?

Met de verkoop van Lyle Foster aan het Burnley van Vincent Kompany, konden ze bij Westerlo de kassa horen rinkelen. Gevolg is wel dat de Kemphanen het zonder hun spits moeten stellen in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Terwijl een zege net zeer welgekomen zou zijn om de plek in de top acht te kunnen behouden. De vorige prestaties waren niet slecht, maar de drie punten bleven achterwege.

Er ligt zaterdagnamiddag wel een kans, want tegenstander KV Mechelen is uit vaak een pak minder sterk dan thuis. Uiteraard zijn de Mechelaars wel gebrand om daar iets aan te veranderen. Mogelijk zal dat zonder de aanwezigheid van coach Steven Defour moeten gebeuren. Die is sowieso geschorst en mag dus geen contact hebben met zijn bank. Defour overweegt daardoor om gewoon in Mechelen te blijven.

© photonews

Waar zijn ploeg wel de nodige inspiratie uit kan halen, is uit die onvergetelijke wedstrijd uit de heenronde. KVM stond een kwartier voor tijd 2-4 achter, maar het werd zowaar nog 5-4 na onder meer twee doelpunten van jeugdspeler Milan Robberechts.

