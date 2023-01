Vaesen vervangt naar Burnley vertrokken Foster met verve: Westerlo blijft in top 8 en maakt uitcomplex KVM nog groter

De kassa rinkelde de voorbije week bij Westerlo met het vertrek van Foster. Kyan Vaesen bewees dat de Kemphanen nog altijd wel een aanvaller hebben die het doel weet staan. KV Mechelen was het slachtoffer van dienst.

In de heenronde was het tussen deze ploegen een onvergetelijk spektakelstuk, na een Mechelse remontada. Westerlo was gebrand om het deze keer niet uit handen te laten glippen. Het nam de partij van bij de aftrap in handen door vlot de voorste linie van KV Mechelen te passeren en vervolgens de flanken te zoeken. Wanneer de bezoekers dan achteraan in de fout gingen, lagen er zeker mogelijkheden.

Nacer Chadli kreeg al na enkele minuten een reuzenkans, maar besloot voorlangs. Het zou niet de avond worden van de gewezen Rode Duivel. Chadli zag hoe Coucke een volgende poging nog net beroerde en hinkte enkele minuten voor rust naar de kant. Ook in de herst van zijn carrière blijft blessureleed hem achtervolgen.

Ondertussen was de meer dan verdiende voorsprong voor Westerlo wel op het scorebord gekomen. Vaesen kreeg de zware opdracht om de naar Burnley vertrokken Foster te vervangen en greep zijn kans. De spits duwde de voorzet van Van Eenoo van aan de rand van de kleine rechtheok in doel. De 1-1 kwam enkel dichtbij toen Reynolds de bal voorbij eigen doelman Bolat kopte, maar gelukkig voor hem ook naast zijn doel.

Met een dubbele wissel en vernieuwde moed kwam KV Mechelen na de koffie uit de kleedkamers. De Mechelse kansen op puntengewin kregen echter opnieuw een ferme knauw wanneer Vaesen op hoekschop van Tagir aan de tweede paal ongehinderd 2-0 mocht maken. Ook de 3-0 hing nadien nog in de lucht: Coucke deed echter zijn werk op onder meer een knal van Fixelles.

Een Mechelse comeback zat er deze keer helemaal niet aan te komen, maar een tweede geel voor Lavalée na een fout op Jordanov nam het laatste beetje twijfel weg. Op verplaatsing legt KV Mechelen zeer povere resultaten voor en het uitcomplex is na deze uitstap enkel nog groter geworden. Westerlo blijft met deze overwinning zeker tot na dit weekend in de top acht.