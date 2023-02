Live: Zickernagel trapt Standard op voorsprong vanop de stip

Jelle Heyman vanuit Jan Breydel



82

Abu Francis

Hannes Van der Bruggen





82

Christiaan Ravych

Dino Hotiฤ





81



Doelpunt van Philip Zinckernagel (Penalty)





79

Gele kaart voor Jesper Daland





79



Penalty voor Standard

De hand van Daland raakt heel duidelijk de bal en dus kan Bert Put niet anders dan naar de stip wijzen. Zinckernagel neemt de verantwoordelijkheid op zich om Standard op voorsprong te trappen en doet dat ook!



78

En nu wordt hij naar het scherm geroepen.... Dit ziet er niet goed uit voor Cercle Brugge



78

Of toch wel? Hij luistert naar de VAR



77

Zinckernagel duikt de 16 in en trapt op een Cercle-verdediger. Hij gebaart dat er hands van Daland in het spel was maar daar wil Bert Put niet van weten



75

Thibo Somers

Emilio Kehrer





74

Perica met een lage schuiver vanuit een schuine hoek, Majecki pakt makkelijk



71

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





70

De VAR is het doelpunt aan het checken...

Terwijl Bert Put teken doet dat de VAR de fase aan het checken is, trapt Denkey al ostentatief de bal richting de doelman om een onrechtstreekse vrije trap te geven. Enkele minuten later komt de bevestiging: buitenspel!



69

Doelpunt van Stipe Perica

De bezoekers weten de ban te breken! Invaller Perica staat op de usite plek om een voorzet van Canak van dichtbij in doel te koppen



67

Opnieuw Siquet met de voorzet maar er stond niemand goed gepositioneerd om richting doel af te werken



65

Een minuut later kan Siquet voorzetten. Denkey doet wel een kopbeweging maar raakt de bal meer met de schouder



64

Cimirot met ruimte op rechts en een goede lage voorzet. Siquet weet goed genoeg dat hij niet meer in het rood speelt en werkt de bal weg



62

Fossey kopt een voorzet met een duik weg



59

Noah Ohio

Stipe Perica





59

William Balikwisha

Gojko Cimirot





58

Denkey neemt aan en trapt. De hoek is scherp en zijn lage schuiver gaat dan ook een metertje naast



55

Daland komt net tekort op een diepe bal maar Popovich kan wel voor de neus van Ohio de bal opnieuw richting Majecki koppen. Uiteindelijk gaat ook de vlag de lucht in voor buitenspel



52

Bodart bokst een vrije trap van Siquet weg. Abu trapt in de rebound richting doel en Ueda kan zijn voet er nog tegen zetten. Bodart is verrast maar ziet de bal naast rollen



50

De cijfers liegen er niet om: de eerste helft was niet bepaald het beste voetbal van dit seizoen

๐Ÿ“Š xG HT: Cercle Brugge (0.33) 0-0 (0.17) Standard #CERSTA pic.twitter.com/jExpb79AKD — Ma Pro League (@MaProLeague) February 4, 2023



48

Gele kaart voor Charles Vanhoutte





48

Ohio draait weg en trekt zich op gang van aan de middellijn. Vanhoutte moet even aan de arm gaan hangen om hem af te stoppen



46

Filippo Melegoni

Cihan Canak





46

Bij Standard is Canak tussen de lijnen gekomen. Komt er wat meer schwung in de partij?



45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



44

Bodart komt ver uit om een voorzet weg te werken maar wordt dan vooral gehinderd door een eigen ploegmaat. Geen fout volgens Put maar Cercle kan niet profiteren van het lege doal want de bal belandt niet bij een groen-zwarte voet



42

Gele kaart voor Filippo Melegoni





41

Denkey naast!

Plots gaat het wel heel vlot bij Cercle. Ueda kan Denky bereiken in de 16 en die draait zich vrij van Bokadi om vrij richting doel te trappen. De verdediger kan er toch nog zijn voet tegen zetten en het schot verdwijnt in corner



40

En jawel hoor! De digitale inkt was nog niet droog en Denkey trapt op doel van buiten de 16. Bodart kan het magere schot wel makkelijk pakken



40

Komt er nog een schot tussen de palen in deze eerste periode? We wachten vol spanning af



37

Donnum met de lage pass in de 16. Majecki wil de bal oprapen maar Ohio zet er zijn teen nog tegen en verrast de Poolse doelman. Door de baltoets van Ohio gaat springt de bal echter nipt over de achterlijn en komt er geen kans voor de jonge Nederlandse spits



35

Is dit dan het eerste schot richting doel? Ohio probeert het vanuit en scherpe hoek met een knal, zijnet



33

Melegoni kan Daaland voorbijgaan op snelheid maar voor de zoveelste keer komt er geen vervolg in de 16



30

Somers gaat fraai voorbij zijn man maar het vervolg, een goede voorzet, komt er niet uit



30

Gele kaart voor Abu Francis





28

Het is weer even stil rond de 16. Bovendien hebben Bodart en Majecki nog niet veel werk moeten verrichten



25

Donnum vindt Zinckernagel in de 16 maar die heeft dan te veel tijd nodig om de bal goed te leggen voor een schot



23

Cercle komt opzetten!

Niet voor de eerste keer in de afgelopen 5 minuten recupereert Cercle de bal hoog op het veld. Siquet wil met een listig boogballetje richting tweede paal Deman vinden maar die kan net niet aan de bal



22

Op die corner kan Ueda vrij koppen, een tweetal meter naast



21

Deman onderschept een pass van Bodart en bij Cercle kiest iedereen positie. De voorzet bereikt geen ploegmaat en gaat buiten voor corner



20

Bokadi met een enorm slechte pass naar de rechterkant en Cercle mag ingooien. Lang duurt het balbezit van Cercle niet want 10 seconden later is Standard opnieuw in balbezit



18

Standard mag een vrije trap voor doel geven. Opnieuw gaat Abu neer en krijgt Cercle de fout mee



15

Een discutabele corner voor Standard. Abu gaat liggen en Bert Put twijfelt niet: fout en een vrije trap voor Majecki in de eigen 16



13

Ravych is net op tijd om in de 16 een bal weg te werken voor een aanstormend roodhemd



9

Ueda kan net niet aan een diepe bal. De weg richting doel lag nagenoeg open



6

Zinckernagel wil uithalen aan de rand van de 16 maar raakt niet voorbij de Cercle-defensie



4

Cercle Brugge probeert combinerend in de lucht door de Standard-defensie te gaan maar de fantasietjes leiden niet tot een doelkans



1

Een jarige supporter, een geschonken wedstrijdbal... Uiteindelijk is de aftrap toch gegeven en kan er gevoetbald worden!



1

Cercle Brugge - Standard: 0-0





Cercle Brugge: Radosล‚aw Majecki - Jesper Daland - Boris Popovic - Kรฉvin Denkey - Charles Vanhoutte - Abu Francis - Olivier Deman - Thibo Somers - Ayase Ueda - Hugo Siquet - Christiaan Ravych

Bank: Emilio Kehrer - Robbe Decostere - Dino Hotiฤ - Yann Gboho - Warleson - Jean Marcelin - Hannes Van der Bruggen



Standard: Noรซ Dussenne - Noah Ohio - Aron Dรถnnum - Marlon Fossey - Steven Alzate - Arnaud Bodart - Merveille Bokadi Bope - Filippo Melegoni - William Balikwisha - Konstantinos Laifis - Philip Zinckernagel

Bank: Alexandro Calut - Gojko Cimirot - Osher Davida - Stipe Perica - Lucas Noubi - Cihan Canak - Matthieu Epolo