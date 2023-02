Volg KV Mechelen - Sporting Charleroi om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Bij het vorige treffen tussen KVM en Charleroi kon de match niet volledig uitgespeeld worden, door wangedrag van de aanhang van de Zebra's. Laat ons er van uitgaan dat in Mechelen wel de negentig minuten gehaald zullen worden.

Voor KV Mechelen gaat de focus dus weer op de competitie, nadat het een uitstekende uitgangspositie wist te verwerven in de halve finales van de Beker van België. De druk is niet meer zo groot in de competitie. Toch blijft het belangrijk om in de thuiswedstrijden te presteren, aangezien het uit zo moeilijk is. Het is ook een kans om punten te verdienen tegen Charleroi op het terrein.

Charleroi drie matchen zonder zege

Want in de heenronde was er dus die gestaakte wedstrijd. Inmiddels is het bij Charleroi toch iets rustiger geworden, na enkele prima prestaties sinds Felice Mazzù het roer weer overnam. Er werd zaterdag wel verloren van Union en zo zitten de Carolo's dus toch aan drie opeenvolgende wedstrijden zonder zege. Tijd voor nog eens een overwinning dus.

Op een uitspraak is het na de incidenten van het vorige onderlinge duel nog altijd wachten, maar KV Mechelen en Charleroi kruisen zondagnamiddag wel opnieuw de degens. KV doet dat zonder Bijker en zonder Vanlerberghe, die uitviel in de bekermatch bij Zulte Waregem. Lavalée is geschorst. Bij Charleroi missen ze enkel Benbouali.

Er zit zeker een mooie prijs in bij BETFIRST bij het juist voorspellen van deze wedstrijd! Een zege van één van beide teams levert u 2,70x uw inzet op. Eindigt KV Mechelen - Charleroi op een gelijkspel, dan valt er 3,40x uw inzet te verdienen!