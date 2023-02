Opstellingen KVO-RSCA: Slimani op de bank bij Anderlecht ondanks schorsing Raman

Na een transfer deadline day om snel te vergeten trekt Anderlecht naar de kust op vrijdagavond voor een verplaatsing op het veld van KV Oostende.

De schrik om te degraderen zat er toch even in bij Anderlecht maar na een overwinning tegen Seraing en een gelijkspel tegen Antwerp mag paars-wit toch enigszins naar boven kijken in het klassement. In Oostende gaan zee dus op zoek naar een 7/9. Dat doen ze met nieuwkomer Slimani in de selectie terwijl Stassin er niet bij is en bij de Futures moet blijven.

Een goede vibe te pakken krijgen is heel belangrijk voor Anderlecht want binnen een tweetal weken volgt er een Europese verplaatsing naar Loedogorets in de Conference League.

Die goede vibe hebben ze nog niet te pakken maar tegenstander KV Oostende ook allerminst. De troepen van Thalhammer staan op de voorlaatste plaats en zijn drie punten verwijderd van de redding. Bovendien kon KVO al maanden niet meer winnen. Het is al geleden van 6/11 tegen Kortrijk dat ze nog eens drie punten konden pakken. Vorige week werd er dan wel gelijk gespeeld in Kortrijk maar verder is het toch vooral een puntenloze reeks waaraan KVO bezig is.

Kan Oostende de neerwaartse spiraal doorbreken of komt Anderlecht net in een opwaartse spiraal terecht?