Seraing en OHL zitten allebei in hetzelfde schuitje. Winnen is moeilijk. Tijd om daar in een onderling duel verandering in te brengen.

In de laatste 13 competitiewedstrijd kon Seraing nog maar één keer winnen. Verder waren er 3 gelijke spelen en 9 nederlagen. Door die negatieve reeks staan ze troosteloos laatste. Tegen OHL probeert het voor het eerst sinds januari nog eens te winnen. De groep is niet volledig. Galjé, Kilota, Ba, Marius en Bernier zijn geblesseerd. Ook aan de andere kant is een zege boeken niet zo eenvoudig. Van de laatste 12 wedstrijden waren er 2 zeges. Ook waren er 5 gelijke spelen en 5 nederlagen. Ondanks ze vaak domineren. Daardoor gleden ze alsmaar dieper in de middenmoot. Tegen Seraing wil het die negatieve reeks ombuigen. Daarvoor moeten ze nog altijd aanvoerder Maertens door een blessure missen.