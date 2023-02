LIVE: STVV tegen KV Kortrijk! Volg het HIER!

STVV en KV Kortrijk kijken elkaar in de ogen. Tijd om vooruit te blikken.

STVV kent een goed seizoen. Ze staan op de 9de plek in het klassement met amper één punt achterstand op Cercle Brugge dat de laatste plek in de Europe Play-Offs bezet. Voor KV Kortrijk is dit wel anders. De West-Vlamingen staan op een veilige 14de plek in de Jupiler Pro League, maar met amper twee punten voorsprong op een degradatieplaats. Minstens een gelijkspel op het kunstgrasveld van STVV is dus een noodzaak voor hen.

STVV haalde vijf op vijftien punten de laatste vijf wedstrijden en liet zien dat ze vooral in eigen huis een te duchten tegenstander zijn. Met technisch sterk voetbal proberen ze de tegenstander te ontmantelen, maar dit maakt hen met momenten ook verdedigend kwetsbaar. Op de snelle omschakeling liggen dus mogelijkheden voor de tegenstander.

Met vier punten uit de laatste vijf wedstrijden doet KV Kortrijk het niet veel slechter dan STVV. De winst tegen Seraing en het punt op het veld van KV Oostende waren belangrijk voor hen om het geloof in het behoud vast te grijpen. Minstens een punt op het veld van STVV behoort zeker tot de mogelijkheden, maar dan gaan ze alles uit de kast moeten halen.