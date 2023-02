LIVE: Puertas zet Union al snel op voorsprong, Zulte Waregem moet achtervolgen

Al drie wedstrijden op rij wist Union met het kleinste verschil over de streep te trekken. Lukt het de mannen van Karel Geraerts vanavond ook?

OHL, Charleroi en Antwerp, de drie laatste tegenstanders van Union. Alle drie gingen ze met het kleinste verschil onderuit. Twee doelpunten van Gustaf Nilsson en eentje van Bart Nieuwkoop zorgden voor drie belangrijke overwinningen. Vooral deze week in de halve finales van de Beker van België was het belangrijk om een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de terugwedstrijd op Antwerp. Dat deden de jongens van Karel Geraerts dan ook. Kunnen ze die lijn nu ook verderzetten tegen Zulte Waregem?

Na 23 speeldagen staat Zulte Waregem voorlopig nog steeds op een degradatieplaats. Op bezoek gaan bij de nummer twee uit het klassement zal dus geen eenvoudige opdracht worden voor Mbaye Leye. Ook Essevee speelde eerder deze week in de andere halve finale van de Beker. Ze verloren in eigen huis met 1-2 van KV Mechelen en zo lijkt een finale redelijk ver verwijderd, maar zeker niet onhaalbaar. Zulte Waregem verloor ook afgelopen weekend tegen Club Brugge, maar is redelijk goed gestart aan het nieuwe jaar. Na overwinningen tegen Anderlecht en KV Mechelen in de competitie klimmen ze stilaan weer naar een veilige positie in het klassement. Kan Mbaye Leye de koers naar de veiligheid vanavond verderzetten met een stunt in het Dudenpark?