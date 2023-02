Standard en KV Kortrijk kunnen aan het einde van de 25e speeldag een goede zaak doen. Daarvoor is winnen de boodschap.

Vrijdag morste Club Brugge met de punten. Een dag later deed AA Gent hetzelfde. Standard zal ongetwijfeld in zijn vuistje hebben gelachen. Als het wint van KV Kortrijk, komen de Rouches op een punt van play-off 1. Ze weten alleszins hoe ze tegen Kortrijk moeten winnen, want ze wonnen al de heenwedstrijd. Trainer Delia kan niet op Dewaele, Laursen of Ngoy rekenen. Voor de rest is iedereen beschikbaar.

Kortrijk kan bij winst onderin zijn concurrenten nog wat op een grotere afstand zetten. Momenteel staan ze 2 punten boven de degradatiestreep. Na een zege tegen Standard blijven dat 2 of worden het meer, afhankelijk van het resultaat tussen Zulte-Waregem en KV Oostende. Een zege van Kortrijk zou overigens de 1e zege in 4 wedstrijden zijn. Trainer Storck kan niet rekenen op Sych en Loncar die geschorst is.