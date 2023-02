Cruciaal degradatieduel aan de Gaverbeek: "Kwaliteiten om te winnen"

Voor Mbaye Leye en Zulte Waregem komen de weken van de waarheid er stilaan aan. Maar dat geldt ook voor KV Oostende.

Bij de bezoekers geloven ze er ook volop in dat het wel eens het begin van de ommekeer kan worden in het degradatieduel.

"We willen er vol voor gaan en we weten dat we de kwaliteiten hebben om ook effectief de wedstrijd te winnen", aldus coach Thalhammer in een videoboodschap vooraf.

Alles op alles

Bij Zulte Waregem staat alles dan weer op alles. De matchen tegen Oostende, Seraing en Kortrijk vormen een cruciaal drieluik in de strijd tegen degradatie.

De wedstrijden om 21 uur zijn ondertussen afgeschaft, dus rond 21 uur kennen we het verdict van speeldag 25.

