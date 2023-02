LIVE: Gent - OH Leuven, de opstellingen

Na de nederlaag in Europa is het opnieuw alle hens aan dek voor Hein Vanhaezebrouck en zijn troepen in de Jupiler Pro League. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Prono KAA Gent - OH Leuven

KAA Gent wint Gelijk

KAA Gent wint Gelijk OH Leuven wint 87.5% 8.01% 4.49% Populairste 2-1

(126x) 2-0

(69x) 3-1

(38x)

Vergelijking KAA Gent - OH Leuven

Positie

6 12

Punten

39 32

Gewonnen

11 8

Verloren

8 9

Gescoorde doelpunten

44 38

Doelpunten tegen

30 36

Gele kaarten

38 49

Rode kaarten

3 2

Onderlinge duels gewonnen