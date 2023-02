Heynen wendt in minuut 94 nederlaag af voor Genk en zo pakt Vrancken toch een puntje bij ex-ploeg

Een tweede nederlaag op rij hing in de lucht voor Genk bij de terugkeer van Wouter Vrancken naar ex-ploeg KV Mechelen. Aanvoerder Bryan Heynen redde de Genkse meubelen nog deels in minuut 94.

Het was een gehavend KV Mechelen dat Wouter Vrancken ontving, maar de thuisspelers lieten zich blijkbaar wel enigszins inspireren door de activiteiten voor de aftrap ter ere van de twintigste verjaardag van de redding. Lees daar HIER meer over. In elk geval zat er meteen aardig wat schwung in het Mechelse spel en gaf Genk niet thuis in het openingskwartier.

Al zette El Khannouss met een plaatsbal wel Coucke aan het werk en knalde Trésor na een klasseflits op de lat. Tussendoor had KVM ook wel een dot van een kans afgedwongen. Lavalée vond met een fijne voorzet de vrijstaande Storm, die raakte de bal echter niet zuiver.

© photonews

Vlak na die bal op de lat van de bezoekers stond het dan toch 1-0 in plaats van 0-1. Da Cruz dwong met een knal Vandevoordt tot een redding, Hairemans tikte de herneming binnen. Tien minuten voor de rust hingen de bordjes weer gelijk. Arokodare - die had de voorkeur gekregen op Samatta - gaf laag voor en Trésor schoot in de draai ditmaal raak (1-1).

© photonews

Het tempo zakte aanzienlijk na de rust. Ergens wel begrijpelijk na een eerste helft aan een hoge intensiteit. Vanuit Genks oogpunt was het wel een veeg teken: de leider had het nog altijd moeilijk om veel bij mekaar te voetballen. En het kon nog erger voor de Limburgers. Een klein kwartier voor tijd plots nog eens een mooie actie van KVM: Malede opende op Storm en die schoof de 2-1 tegen de netten.

Er kwam nog een onmiddellijke reactie vanwege de Genkenaars: Sor miste oog in oog met Coucke de 2-2 en legde het leer naast doel. De leider leek zo zijn kans te missen om de tweede opeenvolgende nederlaag af te wenden, tot Bryan Heynen het toch nog klaarspeelde met een kopbalgoal in de slotseconden. Union kan wel naderen tot op 4 punten als het dit weekend Standard klopt.