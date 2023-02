Volg KV Mechelen - RC Genk vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De eerste terugkeer van 'Keizer' Wouter Vrancken naar Mechelen sinds zijn vertrek bij zijn ex-club is vrijdagavond een feit. Dat, samen met de activiteiten rond 20 jaar redding, moet er een memorabele KVM - Genk van maken.

Na de ontluisterende slotfase aan de Kehrweg zullen ze in Mechelen nog wel eens met weemoed terugdenken aan de sucesjaren onder Wouter Vrancken. Thuis komt KV altijd wel een pak sterker voor de dag en dat zal ook nodig zijn om puntengewin te mogen ambiëren tegen de leider. Het zou alvast een passende manier zijn om twintig jaar redding te herdenken: in 2002-2003 overleefde KV Mechelen een vereffening.

Dat zal met een aantal activiteiten ook in de verf gezet worden. Bij RC Genk ligt de focus vol op het sportieve. De leider zal de nederlaag tegen Antwerp willen doen vergeten in een voor de Limburgers traditioneel moeilijke verplaatsing. Met Vrancken aan het roer is de kennis aanwezig om eindelijk nog eens te kunnen winnen in Mechelen. Het kan ook aantonen dat Onuachu toch niet zo veel gemist wordt als sommigen denken.

Afwezigen

Een mooie affiche om de speeldag te openen is het alleszins. Met wel weer heel wat afwezigen langs Mechelse zijde. Geblesseerden Bijker, Vanlerberghe Walsh en Bolingoli en geschorsten Schoofs en Verstraete ontbreken. Bij Genk is Paintsil het grote vraagteken, naast de onbeschikbaarheid van Abid en Oyen.

Een overwinning van Genk kan u 1,86x uw inzet verdienen bij BETFIRST. Bij een gelijkspel is dat 3,95x uw inzet en mits een zege van KV Mechelen zelfs 4,25x uw inzet!