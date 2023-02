Dominik Thalhammer wijzigt zijn ploeg op 3 plaatsen. Nieuwkomer Barac komt in de plaats van Tanghe. Ook Dewaele en McGeehan komen in de ploeg. Na de gewonnen wedstrijd tegen Seraing, kiest Felice Mazzu voor nagenoeg hetzelfde elftal. Mbenza komt in de plaats van Stulic.

Zorgane heeft op enkele seconden 2 goede pogingen. Eerst wordt een goede pas binnendoor naar hem er nog uitgehaald. Daarna duikt hij op een voorzet van Van Cleemput op in de 16. Rodin blokt het schot van Zorgane af.

McGeehan met zijn bekende verre inworp. De bal wordt weggewerkt, maar komt bij Arase. De trapt in één tijd, maar recht in de handen van Koffi.

Misverstand bij Oostende achterin. Kayembe met een gevaarlijke voorzet en Rodin kopt voor zijn doelman weg. De bal dwarrelt nog bijna in doel, maar Sakamoto werkt van de lijn weg.

Een nieuwe hoekschop voor Oostende. Aan de 1e paal staat Barac, maar hij kopt naast.

Op de hoekschop ziet Arase een goede kans op de afvallende bal, maar zijn poging mist snelheid en richting.

Oostende komt ook een 1e keer dreigen. De voorzet van Sakamoto wordt in hoekschop weggewerkt.

Charleroi kan onder de druk van Oostende komen en het levert hen een nieuwe kans op. In 2 tijden komt er een voorzet, maar die wordt eruit gehaald.

Bijna 0-1

We zijn nog geen 2 minuten ver en Charleroi had bijna gescoord. Zorgane speelt Mbenza vrij en Hubert voorkomt de 0-1.

KV Oostende - Charleroi: 0-0



KV Oostende: Osaze Urhoghide - Mateo Barac - Cameron McGeehan - Sieben Dewaele - Tatsuhiro Sakamoto - Kelvin Arase - Guillaume Hubert - Nick Bätzner - Fraser Hornby - Thierry Ambrose - Mataj Rodin

Bank: Dillon Phillips - Théo Ndicka - Brecht Capon - Anton Tanghe - David Atanga - Pierre Dwomoh - Mohamed Berte



Charleroi: Issouf Vakoun Bayo - Jonas Bager - Stefan Knežević - Jules Van Cleemput - Adem Zorgane - Isaac Mbenza - Joris Kayembe - Hervé Koffi - Damien Marcq - Marco Ilaimaharitra - Amirhossein Hosseinzadeh

Bank: Nikola Stulic - Pierre Patron - Youssouph Badji - Daan Heymans - Ken Nkuba - Mehdi Boukamir - Ryota Morioka

Vooraf

Dominik Thalhammer wijzigt zijn ploeg op 3 plaatsen. Nieuwkomer Barac komt in de plaats van Tanghe. Ook Dewaele en McGeehan komen in de ploeg. Na de gewonnen wedstrijd tegen Seraing, kiest Felice Mazzu voor nagenoeg hetzelfde elftal. Mbenza komt in de plaats van Stulic.



