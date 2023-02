De 26e speeldag wordt door STVV en Westerlo afgesloten. Dat is ook een belangrijk duel met het oog op de strijd op play-off 2.

In Westerlo was het een spektakelduel. STVV won met 2-3. Een paar maanden later staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar. Westerlo staat 7e. STVV telt een punt minder en staat 9e in het klassement. Bij winst kan Westerlo zijn concurrent voor play-off 2 al op 4 punten zetten. Bij winst van STVV springt het over Westerlo en komt het op een plaats voor play-off 2 terecht.

STVV zit in een wat wisselvallige periode. In de laatste 5 wedstrijden won het één keer en pakte het 5 punten. Tegen Westerlo kunnen ze die wisselvallige reeks beginnen ombuigen. Trainer Bernd Hollerbach kan voor de wedstrijd op iedereen rekenen.

Westerlo kon van de laatste 4 wedstrijden ook maar één keer winnen en pakte 6 op 12. Door de inzet van de wedstrijd zal Westerlo graag nog eens willen winnen. Jonas De Roeck moet wel Bernat, Daci en Mineiro missen. Ze zijn allen geblesseerd.