LIVE: Slimani maakt er 2-1 van

De Europese opkikker tegen Ludogorets heeft Anderlecht deugd gedaan. De Brusselaars willen die lijn nu ook doortrekken tegen Standard, een wedstrijd die altijd belangrijk is voor beide ploegen.

Zeno Debast zal er waarschijnlijk niet bij zijn tegen de Rouches. Maar met Killian Sardella heeft Brian Riemer iemand waarin hij vertrouwen heeft. Murillo zal zijn plaats op de rechtsback weer innemen, waardoor Moussa N'Diaye op links zal mogen blijven staan.

Met 120 minuten voetbal in de benen zijn er wel nog meer wissels mogelijk, vooral op het middenveld, waar Riemer meerdere opties heeft. "Jullie hebben wel al gezien dat ik regelmatig roteer", grijnsde hij. "Ik kan geen resultaat beloven tegen Standard, maar wat ik wel zeker weet is dat er een team op het veld zal staan dat klaar is."

Standard mist dan weer Noë Dussenne. Ook Ibe Hautekiet is net nu niet beschikbaar door een blessure. Daarom heeft hij weinig andere keuze dan de 20-jarige Lucas Noubi in de ploeg te droppen.

Anderlecht is favoriet, een gokje op Standard kan u bij betFIRST al 4.05 keer uw inzet opleveren!