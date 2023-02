Club Brugge weet opnieuw wat winnen is en verslaat Gent in de Slag om Vlaanderen

Club Brugge heeft voor de eerste keer sinds 29 oktober de drie punten nog eens thuis gehouden. Club versloeg de Buffalo's met 2-0 en doet (voorlopig) een goede zaak in het klassement.

Parker moest opnieuw puzzelen want naast Olsen was ook Onyedika afwezig, de Nigeriaan was ziek. Sowah kreeg de voorkeur op Rits om op het middenveld plaats te nemen naast Vanaken en Nielsen. Gent begon met Orban en Fofana, zij maakten een sterke invalbeurt in de Conference League afgelopen donderdag, Nardi kwam opnieuw tussen de palen terecht.

De landskampioen begon gretig aan de wedstrijd, zij hadden dan ook wat recht te zetten na de dramatische partij tegen stadsgenoot Cercle. Buchanan probeerde het al in de openingsminuten met een afstandsschot dat Nardi in hoekschop duwde. Even later werd de kopbal van Vanaken door Okumu van de lijn gehaald en faalde ook Jutglà in de afwerking. Club duidelijk de betere ploeg in de openingsfase, van Gent was er weinig sprake.

Op het halfuur ging het licht even uit bij Buchanan, de Canadees gaf een toch wel duidelijke elleboogstoot op het aangezicht van Orban na een ongevaarlijke situatie. De VAR kwam echter niet tussenbeide en liet Buchanan zonder bekeuring ontsnappen. Rusten geblazen met de brilscore.

Ook de tweede helft begon met een grote kans voor de Bruggelingen. Buchanan bracht een vlijmscherpe voorzet tot bij Jutglà die de bal met de buitenkant van zijn voet naast het doel van Nardi plaatste. Met het slotkwartier in zicht ging Club nog eens aanvallen. Mata schakelde Kums op de rechterflank te simpel uit en bezorgde de bal bij Meijer die Blauwzwart via de lat op voorsprong kopte. Er bestond nog even twijfel maar de bal ging wel degelijk over de doellijn.

Gent bood geen weerwoord en zag in de slotminuten hoe invaller Yaremchuk door Torunarigha van de sokken werd gelopen in de zestien. Kapitein Hans Vanaken plaatste zich achter de bal en zette de elfmeter feilloos om. Club pakt een tweede overwinning onder Scott Parker en mag hopen dat de trein eindelijk vertrokken is.