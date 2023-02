Kan RC Genk tegen KV Oostende eerste grote doel van het seizoen afvinken?

Leider Racing Genk neemt het straks op tegen KV Oostende. Een uitgelezen kans voor de Limburgers om opnieuw wat vertrouwen op te doen na de stroeve voorbije weken.

De voorbije 4 wedstrijden won Racing Genk slechts één keer, de spectaculaire 2-3 overwinning op het veld van KAA Gent. Daarvoor speelden de Limburgers 1-1 tegen Eupen. Erna werd thuis verloren van Antwerp en kon kapitein Bryan Heynen in de blessuretijd een punt uit de brand slepen Achter De Kazerne.

Racing Genk heeft nog steeds 7 punten voorsprong op eerste achtervolger Union maar een stevige overwinning kan wel eens deugd doen voor het vertrouwen, zeker met de clash tegen Union in het verschiet binnen 14 dagen.

© photonews

Top 4

Met een overwinning heeft Genk bovendien het eerste doel van het seizoen bereikt: play off 1 halen. Aangezien de Limburgers vorig seizoen pas 8e eindigen en met Ito, Thorstvedt, Lucumi en Bongonda toch wat kwaliteit zagen weggaan vorige zomer is dat toch wel een knappe prestatie te noemen van trainer Wouter Vrancken en co.

Operatie redding

Maar we mogen de drie punten nog niet zomaar toedichten aan Racing Genk want de bezoekers uit KV Oostende zullen niet voor niets het halve land afreizen. Thalhammer is op missie om KVO in eerste klasse te houden. En daarvoor zijn er nog wel wat punten nodig...