Volg straks live: Kan Antwerp tegen OH Leuven opnieuw richting pre-WK-vorm klimmen?

Na enkele mindere matchen lijkt het voor OH Leuven moeilijker en moeilijker te worden om play offs te spelen straks. Antwerp is dan weer in volle jacht op leider Racing Genk.

7' 35"

7

De ene winger vindt de andere maar Balikwisha komt net niet uit met zijn passen om de pass van Kerk in het doelkader af te werken

6

Ekkelenkamp kan net niet aan een voorzet van Balikwisha

3

OH Leuven zet als eerste druk met een vrije trap vanop een gevaarlijke positie en een een corner maar Butez moet nog niet in actie komen

1

Antwerp trapt de wedstrijd op gang, komen ze op gelijke hoogte met Union op plek twee?

1

OH Leuven - Antwerp: 0-0



OH Leuven: Joren Dom - Jón Dagur Thorsteinsson - Siebe Schrijvers - Musa Al-Tamari - Valentin Alexandru Cojocaru - Federico Ricca - Hamza Mendyl - Casper De Norre - Louis Patris - Ewoud Pletinckx - Nachon Nsingi

Bank: Nathan Opoku - Thibault Vlietinck - Kristiyan Malinov - Pierre-Yves Ngawa - Sofian Kiyine - Dylan Ouedraogo



Antwerp: Jean Butez - Ritchie De Laet - Gyrano Kerk - Michel Ange Balikwisha - Vincent Janssen - Gaston Avilla - Jurgen Ekkelenkamp - Mandela Keita - Zeno Van Den Bosch - Arthur Vermeeren - Pacho William

Bank: Calvin Stengs - Pieter Gerkens - Christopher Scott - Laurit Krasniqi - Kobe Corbanie

Vooraf