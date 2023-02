Duwt Westerlo het sterke Union in crisis en worden ze zo een concurrent voor de Champions Play-Off?

Union kent wederom een sterk seizoen, maar na tweemaal puntenverlies op rij, wacht nu Westerlo. De revelatie van het seizoen. Kunnen ze een concurrent worden in de Champions Play-Off?

In de heenwedstrijd kon Westerlo zonder al te veel problemen Union in bedwang houden. Het werd 1-1 op Brusselse grond begin november. Ondertussen is Westerlo stelselmatig opgeklommen in de stand. Ze bezetten momenteel de 7de plaats en zijn op amper vier punten genaderd van een plek in de Champions Play-Off. Een scenario waar iedereen met een hart voor de 'Kemphanen' direct voor had getekend bij de start van het seizoen.

Ondertussen is Westerlo al vijf wedstrijden ongeslagen en zijn ze een moeilijk te bekampen tegenstander geworden. Veel inzet, hard werken, maar ook een aantal spelers die uit het niets een doelpunt kunnen maken. Zeker thuis laat de ploeg uit de Kempen zien dat ze moeilijk te verslaan zijn.

Union kent even wat moeilijke weken. Een punt op het veld van Club Brugge is goed, maar de thuisnederlaag tegen Standard kwam vorig weekend hard aan. Ze voelen de hete adem van Antwerp in hun nek die tot op amper drie punten zijn genaderd. Ze zagen in de winter Dante Vanzeir vertrekken en zijn vervanger Vertessen moest vorig weekend geblesseerd het veld verlaten. Hij zou fit geraken voor dit belangrijk duel. Een andere sterkhouder Teuma kampt ook met een lichte blessure, maar zou Union kunnen aanvoeren in de strijd zaterdagavond.

Wat de uitslag ook mag zijn. Het zal alvast een duel op de scherp van de snee worden met twee ploegen die hoge intensiteit in het vaandel dragen.