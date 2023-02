Match van het jaar voor Essevee en Kortrijk, veel vertrouwen bij één ploeg: "Dat past in ons spelsysteem"

De Vlasico. De derby. Noem het hoe je wil, de match tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk wordt bijzonder belangrijk voor beide ploegen.

Zulte Waregem heeft momenteel 22 punten in de stand en staat nog steeds op een rechtstreekse degradatieplaats. De kloof met KV Kortrijk op een voorlopig veilige veertiende plaats is vier punten.

En dus is het voor beide ploegen van primordiaal belang om in de derby de drie punten te pakken. Voor De Kerels een kans om helemaal weg te komen onderin, voor Essevee de kans om aansluiting te vinden bij Kortrijk en KAS Eupen.

Wedstrijd van het jaar

"Het is de belangrijkste wedstrijd van het jaar", besefte Felipe Avenatti voorafgaand aan het duel met de Boeren uit Waregem. "We willen revanche voor de nederlaag uit de heenwedstrijd."

De fans en ex-spelers van Essevee kwamen dan weer met een filmpje om hun ploeg aan te vuren, want ook daar zijn de belangen groot (lees het HIER nog eens na)!

"We reizen met vertrouwen naar daar, we deden het goed tegen Standard en Anderlecht. We spelen op een mooi, groot veld, en dat past in ons spelsysteem", is ook Bernd Storck vol vertrouwen op de webstek van De Kerels.

En Mbaye Leye? Die zal moeten puzzelen. Vormer is out met een sleutelbeenbreuk, terwijl Rommens en Brüls geelgeschorst zijn. Een onuitgegeven middenveld wordt het dus sowieso.

De bezoekers zijn licht favoriet. Beide ploegen kunnen wel bijna drie keer je inzet opleveren, dus doe er je voordeel mee via BetFIRST!