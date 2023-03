Dat belooft voor de bekerfinale: Antwerp droogt mak KV Mechelen af met 5-0

Een perfecte zondagnamiddag voor rood-wit. Een gretig Antwerp versloeg KV Mechelen met zware 5-0 cijfers. Ekkelenkamp en Kerk namen elk twee doelpunten voor hun rekening, Balikwisha scoorde de laatste treffer.

Was Antwerp zo sterk of KV Mechelen zo zwak? Het is de vraag die we ons kunnen stellen na 45 minuten voetballen waarin Antwerp al een 3-0 voorsprong bij elkaar heeft gespeeld. Na een korte verkenningsfase besloot Antwerp om de trekker over te halen.

Mak KV Mechelen

Op het kwartier zorgde hoge druk van Antwerp ervoor dat Coucke tussen twee Antwerp-spelers niet met de bal weg kon. Hij besloot dan maar om Lavalée aan te spelen aan de rand van de 16 maar die verspeelde de bal aan Keita. Ekkelenkamp bedankte voor het geklungel door de 1-0 in doel te werken.

Antwerp stapelde de kansen op. Coucke stond meermaals op de goede plaats om pogingen van Avila en Janssen af te stoppen maar was weerloos tegen het schot van dichtbij van Ekkelenkamp. Al had de Nederlander wel geluk dat de voorzet van Muja nog werd aangeraakt.

Geen 2 zonder 3. Geen hattrick voor Ekkelenkamp want de middenvelder kon de bal niet goed raken. De bal kwam bij Kerk terecht en die kon van dichtbij wel scoren. Na een VAR-check van zo'n 5 minuten kon ook de buitenspellijn getrokken worden en stond de 3-0 ook officieel op het bord.

Forfaitcijfers in overbodige tweede helft

De tweede helft was vooral overbodig. Defour zal zijn spelers wellicht een stevige preek gegeven hebben maar aanvallend kwam het er toch niet uit, ook niet met de inbreng van Ngoy aan de rust.

Op een kinderlijk simpele manier werd het zelfs nog 4-0. Janssen kope een uittrap van Butez door tot bij Kerk. Die hield Bates aan de praat om net zoals Ekkelenkamp een tweeklapper te scoren.

Het hield niet op voor Mechelen, dat de kelk tot op de bodem moest ledigen. Kerk en Balikwisha combineerden eenvoudig door de ruimte die de Mechelse defensie liet. De pas ingevallen Balikwisha faalde niet oog in oog met Coucke en zette de 5-0 forfaitscore op het bord.

In de laatste 5 minuten maakte Mark Van Bommel zich populair bij zijn jeugdspelers op de bank want de 18-jarige Milan Smits en de 16-jarige Gerard Vandeplas mochten bij hun eerste selectie meteen invallen bij Antwerp.