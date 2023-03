Barsten of buigen? D-day voor zowel Anderlecht als Gent

Zowel Gent als Anderlecht spelen voor hun plaats in de play-offs vandaag. Als Gent verliest, kunnen ze de top vier zo goed als vergeten. Als Anderlecht verliest, is de top acht zelfs heel ver weg.

Met hierna nog maar zes matchen te spelen heeft Anderlecht op dit moment vier punten achterstand op de achtste, Cercle Brugge. Da's veel gezien het huidige niveau van de Vereniging.

Paars-wit had vooraf ook zorgen, want Jan Vertonghen sukkelde met de enkel en Anders Dreyer was heel de week out met griep. Beiden zitten wel in de selectie, maar of ze fit zijn is een andere vraag.

Bij KAA Gent duurt de blessuregolf al maanden en Hein Vanhaezebrouck heeft gaandeweg oplossingen gevonden. Ook zij strijden voor de play-offs, al is het wel de top vier. Concurrent Club verloor dan wel punten, maar Standard is intussen heel strijdvaardig geworden.

