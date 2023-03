KV Kortrijk en Charleroi kunnen allebei bij winst een uitstekende zaak doen

KV Kortrijk krijgt op de 28e speeldag het bezoek van Charleroi. Beide ploegen kunnen bij winst een uitstekende zaak doen.

In eigen huis krijgt KV Kortrijk tegen Charleroi een mooie kans om verder op de degradatieploegen uit te lopen. Bij een zege komen ze 7 punten boven de streep te staan. Ook heeft de ploeg het vertrouwen, want tegen Standard, Anderlecht en Zulte-Waregem pakten ze 5 op 9. Kortrijk moet het wel zonder de geblesseerden Henen, Messaoudi en Sych doen. Silva is geschorst.

Kortrijk moet dan wel winnen tegen Charleroi, een ploeg die in vorm is. In de laatste 9 wedstrijden verloor het maar één keer en dat was thuis tegen Union. Zo staat Charleroi momenteel op een play-offplaats. Na een nieuwe zege kan het verder naar boven kijken en dankzij de nederlaag van Club Brugge is zelfs een plaats in play-off 1 mogelijk. Charleroi moet het wel zonder Benbouali, Bager, Morioka en Kayembe doen.