LIVE: OH Leuven - Zulte Waregem, de opstellingen

OH Leuven en Zulte Waregem spelen om 18.15 uur een belangrijk duel in het King Power aan den Dreef. Beide ploegen willen graag winnen, Mbaye Leye en Marc Brys geven hun voorbeschouwing.

OH Leuven zit al een paar weken in een mindere vorm en wil dringend nog eens winnen met oog op play-off 2. De kloof met Cercle Brugge is vier punten, maar de Leuvenaars staan wel maar dertiende meer in de stand.

"We moeten met de juiste mindset aan de wedstrijd starten en zo de twijfels wegnemen, want die zijn nefast voor de resultaten", aldus Marc Brys op de webstek van de Leuvenaars.

"We spelen zoals altijd om te winnen, de spelers werken hard en snakken naar de drie punten. We kunnen ons geen puntenverlies meer veroorloven, hopelijk vinden we opnieuw de weg naar doel."

Makkelijk zal het niet worden, beseft Brys. Zeker gezien Essevee het goed doet op stilstaande fases: "Ze scoorden al acht keer, ik denk niet dat er een ploeg beter doet. Daar moeten we dus voor opletten."

Bij Mbaye Leye en Zulte Waregem werd deze week een nieuwe klap geïncasseerd met verlies in de halve finales van de Beker. "Een dag later hebben we de knop al omgedraaid", aldus Leye.

"We spelen nu tegen drie sterke tegenstanders. Misschien levert dat ons net meer punten op dan de drie tegen Oostende, Seraing en Kortrijk? Een doelpunt kan het tij keren, we hebben nog zeven matchen."

