Volg deze middag STVV - RC Genk LIVE: de leider mag zich aan zéér warm onthaal verwachten in derby op Stayen

Leider Genk kreeg dit seizoen al heel wat uitdagingen voorgeschoteld. Een derby op Stayen mag ook in die categorie geplaatst worden.

Het derbygevoel leeft in Sint-Truiden, zoveel is duidelijk. De video '10 000 vlammen, één vuur' maakte dat al duidelijk. Anderzijds werd door Genk-fans een boodschap in graffiti aangebracht en woonden zo'n honderd STVV-supporters een open training van de Kanaries bij. Kortom: beide kampen leven volop toe naar de derby. Voor de Truienaars is het al helemaal de match van het jaar: een stunt kan het seizoen extra glans geven.

Wij, Kanaries, zijn vurig. Vurig als het goed gaat. En vurig als het tegensteekt. Zondag laten 10.000 vlammen Stayen branden: ⚽️, 👨‍👩‍👧‍👦 &🔥 pic.twitter.com/WDY0GjBZcN — STVV (@stvv) February 27, 2023

Aan de Genkenaars dan weer om zich niet te laten verrassen. Bij de laatste verplaatsingen van de leider was het telkens spannend (nipte winst bij Westerlo en Gent, gelijke spelen in Eupen en Mechelen). Oppassen dus toch maar, al tankte Genk wel vertrouwen met een eenvoudige thuisoverwinning tegen KVO. Het heeft dan ook nog altijd een geruststellende marge van tien punten bovenaan het klassement.

Sint-Truiden moet het in de derby in eigen huis stellen zonder de geschorste Leistner, die vervangen zal worden door Teixeira. Genk mist dan weer zijn geblesseerde aanvaller Tolu, waardoor Samatta waarschijnlijk in de spits staat. Verder geen grote afwezigen verwacht bij beide ploegen. Volg het wedstrijdverloop deze middag vanaf 13u30 live op Voetbalkrant.com.